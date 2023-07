Regierung könnte Notstand wegen Extremwetter ausrufen – Bereits 5 Tote

Einsatzkräfte versuchen den Brand unter Kontrolle zu bringen. - Foto: © ANSA / Francesco Militello Mirto

Brände bei Palermo fordern 3 Tote

Das 16-jährige Mädchen war bei Brescia mit Pfadfindern im Wald, als ein Baum infolge der schweren Unwetter umstürzte und auf das Zelt krachte, indem sie schlief. Sie war auf der Stelle tot. Ähnlich war das Schicksal einer 58-Jährigen in der Brianza. Auch sie wurde während eines Unwetters erschlagen, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Während es im Norden Italiens zu heftigen Unwettern kam, hat man im Süden ein anderes Problem: Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte mit Waldbränden. Vor allem um Palermo auf Sizilien ist die Situation besonders schlimm.Der Schaden, den die Extremwetter in Italien angerichtet haben, ist mehrere Hunderte Millionen Euro groß. Der Minister für Zivilschutz, Nello Musumeci, hat angekündigt, sofort Geld zur Verfügung zu stellen, wenn der Notstand ausgerufen wird.In Cinisi bei Palermo wurden 2 völlig verkohlte Leichen zweiter 70-jähriger Frauen gefunden. Eine andere Frau starb in San Martino delle Scale, auch nahe Palermo, weil der Rettungswagen aufgrund der Brände nicht zu ihr fahren konnte. Eine weitere Person gilt als vermisst. 2 Förster sind mit schweren Verbrennungen eingeliefert worden, die sie sich bei einem Einsatz zugezogen haben.Auf Sizilien wurden aufgrund der Brände einige Straßen gesperrt – einige Dörfer sind abgeschnitten. In Palermo, der Hauptstadt der Insel, ist es schwierig zu atmen, weil die Luft von den Bränden, dem Rauch und der Asche verpestet ist. Der Himmel ist von Rauchwolken überzogen und es regnet Asche. Auch am Flughafen von Palermo kommt es zu Behinderungen. Hier lesen Sie mehr dazu. Der Zivilschutz hat Einsatzkräfte nach Palermo geschickt. Die Politiker von Fratelli d'Italia fordern den Notstand für die Insel.Dass es sich um Extremwetter handelt, beweist auch ein neuer Rekord: In der Region Friaul in Azzano Decimo fiel bei einem Hagelsturm das größte Hagelkorn Europas. Satte 19 Zentimeter war es groß. Damit wurde der europäische Rekord abgelöst, den ein Hagelkorn bei Padua nur wenige Tage zuvor aufgestellt hatte. Hier lesen Sie mehr dazu.