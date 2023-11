Rom: Entlaufener Löwe wieder eingefangen

Nach stundenlangen Versuchen wurde der Löwe endlich eingefangen. - Foto: © ANSA / Carabinieri

Bis das Tier erfolgreich gefasst wurde, irrte es durch die Stadt. - Foto: © ANSA / YouTube

Im Internet kursieren zahlreiche Videos. - Foto: © ANSA / YouTube

Am Samstagnachmittag war einem Löwen die Flucht aus einem Zirkus in Ladispoli gelungen. Nach dem Ausbruch war das Wildtier in der Stadt umhergeirrt und dabei von vielen Menschen gefilmt. Der Bürgermeister der Kleinstadt hatte die Bevölkerung gebeten, die Häuser nicht zu verlassen.Eine Kommandozentrale wurde eingerichtet, im Versuch den Löwen einzufangen. Neben der Polizei und Feuerwehr waren auch Tierärzte mit Betäubungsgewehren mobilisiert worden. Nach Eintreten der Dunkelheit beleuchtete die Feuerwehr mit Scheinwerfern und die Hubschrauber der Staatspolizei das Gebiet.Die Großkatze konnte dann mithilfe von Infrarotsensoren entdeckt und mit einem Betäubungspfeil unschädlich gemacht werden. Das Tier schlief nach Angaben rasch ein und wurde in den Zirkus zurückgebracht.Mit der Flucht des Wildtieres ist auch eine erneute Debatte über die Ausbeutung von Wildtieren in Zirkussen entbrannt .