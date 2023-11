Schnee-Chaos in Österreich: Massenkarambolage mit 15 Autos

„Beim Eintreffen bot sich auf mehrere hundert Meter ein Bild der Verwüstung“, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz, die das Rote Kreuz unterstützte. Es mussten aber keine Personen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Für die unverletzten Personen wurde aufgrund der Kälte ein Linienbus der Linz AG organisiert, um den Betroffenen einen warmen Platz anbieten zu können. Die B3 war ab etwa 8.30 Uhr gesperrt, Autofahrer mussten großräumig über die A7 ausweichen. Die Mondsee Straße (B154) war nach einem Unfall mit einem Lkw wischen Zell am Moos und A1-Anschlussstelle Mondsee in beiden Richtungen gesperrt.In der Steiermark war ein Lkw auf der Pyhrnautobahn (A9) in Höhe Ardning von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst wurden die Autos noch an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden, für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn Richtung Spielfeld gesperrt werden.Betroffen war auch die Mieminger Straße (B189) im Bundesland Tirol: Hier waren zwischen Barwies und Obsteig mehrere Lkw liegengeblieben. Wegen der Bergungsarbeiten musste nicht nur die B189, sondern auch die Abfahrt bei der A12-Anschlussstelle Mötz gesperrt werden. Die Paznauntal Straße (B188) war wegen Schneeverwehungen in den Morgenstunden unpassierbar. Für viele weitere Verbindungen von West- bis Ostösterreich galt Kettenpflicht, etwa für die Katschberg Straße (B99), die Hochkönig Straße (B164) oder die Passthurn Straße (B161).