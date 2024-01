Sydney: 150 Kilo Methamphetamin am Flughafen entdeckt

Sicherheitskräften in Ecuador ist ein harter Schlag gegen die Drogenkriminalität in dem südamerikanischen Land gelungen. Etwa zehn Tonnen Drogen seien in einem unterirdischen Keller in der Stadt Vinces der Provinz Los Ríos sichergestellt worden, teilte das Militär am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Die genaue Menge müsse allerdings noch bestimmt werden, hieß es.