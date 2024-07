Trentino: Gericht setzt auch zweite Abschussverordnung aus

Damit kann die Bärin nicht mehr getötet werden. Die Präsidentin des Gerichts Farina hat die Aufhebung des Dekrets verordnet, „unbeschadet der Annahme alternativer Maßnahmen zum Abschuss der Bärin und aller Maßnahmen, die den Schutz der öffentlichen Sicherheit gewährleisten sollen", heißt es in der Begründung.In der für den 5. September angesetzten Verhandlung wird das Gericht über den Inhalt des Dekrets befinden.Bereits in der vergangenen Woche hatte das Verwaltungsgericht Trient die Entnahme der Bärin KJ1 unterbunden. Das Tier wird für die Attacke auf einen 43-jährigen Urlauber aus Frankreich in der vergangenen Woche verantwortlich gemacht. Hier lesen Sie mehr dazu.