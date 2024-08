Justin und Hailey Bieber sind Eltern – Jack Blues ist da

Foto: © Instagram/Justin Bieber

„Willkommen Zuhause“, schrieb der Popstar auf Instagram. Dazu gab er den Namen des Babys bekannt – Jack Blues Bieber. Er postete auch ein Foto von dem Füßchen eines Neugeborenen. Zu dem Geburtstermin machte das Paar keine Angaben, auch nicht zum Geschlecht des Nachwuchses. Eine Sprecherin von Hailey Bieber teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es ein Junge sei.Hailey Bieber verlinkte das Foto von dem Füßchen in einer Instagramstory – mit Emojis von einem Teddybären und einem blauen Herz.Im Mai hatte das Paar die Schwangerschaft mit einem romantischen Video und mehreren Fotos auf Instagram verkündet. Hailey Bieber sei „etwas mehr als 6 Monate“ schwanger, hieß es damals in der Mitteilung ihres Sprecherteams.Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeits-Zeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt.