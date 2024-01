Achammer: „Über Größe und Personal wird heute nicht abgestimmt“ – „Es hakt“

Feuer am Dach bei Koalitionsverhandlungen

„Es hakt gerade auf italienischer Seite“

Wie STOL berichtet hat, hat Landeshauptmann Arno Kompatscher am Freitag beim Treffen mit den Vertretern von Fratelli d’Italia und Lega den Vorschlag eine 8er-Regierung aufs Tapet gebracht (Hier lesen Sie mehr dazu). Das würde bedeuten, dass die Italiener nur einen Landesrat bekommen.Diese sind damit überhaupt nicht einverstanden. Lega-Vertreter Christian Bianchi sagte am Freitag zu STOL, dass Lega und Fratelli d’Italia nur mit 2 italienischen Landesräten einverstanden seien und sonst nicht Teil der Koalition sein wollen (Hier lesen Sie mehr dazu). Seitdem ist Feuer am Dach und die geplante Koalition vor der Zerreißprobe, bevor sie überhaupt begonnen hat.Aber auch innerhalb der SVP scheint viele Fragen offen. Mehrere Mitglieder der SVP haben sich an die Parteiführung gewandt, woraufhin SVP-Obmann Achammer am späten Sonntagabend mit einem Schreiben an die Mitglieder des Parteiausschusses reagiert hat.