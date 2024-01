Auch italienische Bauern demonstrieren: „Erleben Katastrophe“

Foto: © ANSA / MAX CAVALLARI

200 Traktoren belagerten den Stadtkern von Bologna. „Wir erleben eine Katastrophe: Steuern, internationale Abkommen, sogar bilaterale Abkommen mit Ländern, die es ermöglichen, Waren zu Schleuderpreisen nach Italien einzuführen, belasten uns stark“, kritisierte ein Sprecher der Demonstranten in Bologna. Die Bauern protestieren auch gegen das von der EU zugelassene Laborfleisch und Insektenmehl. Die Demonstranten schließen weitere, breitere Proteste vom Norden bis nach Rom nicht aus.„Keine Landwirte, keine Lebensmittel, keine Zukunft“ war auf einem der Traktoren zu lesen. Die Demonstranten riefen die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni auf, die Interessen italienischer Landwirte in Brüssel besser zu verteidigen.Themen sind wie auch in Deutschland der Preis des Agrardiesels, Energiekosten im Allgemeinen und die Einkommenssituation der Landwirte. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat der Landwirtschaft nach den landesweiten Bauernprotesten gegen Subventionskürzungen in Deutschland praktische Erleichterungen zugesichert.