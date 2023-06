Mattarella: „Berlusconi hat Geschichte Italiens geprägt“ – Staatstrauer

Staatsbegräbnis am Mittwoch

Abschied in Arcore nur für enge Familienangehörige

Mattarella: „Er hat die Geschichte der Republik geprägt“

Meloni: „Berlusconi war ein Kämpfer“

Durnwalder: „Bei der Umsetzung hat es dann oft gehapert“

Achammer: „Berlusconi hat stark polarisiert“

Ebner: Ohne Berlusconi langweiliger

In den frühen Morgenstunden verschlechterte sich der Gesundheitszustand des ehemaligen Ministerpräsidenten plötzlich: Eine Verschlimmerung infolge von Leukämie, einer Krankheit, an der er seit 2021 litt. Am Montagmorgen, als klar wurde, dass nichts mehr zu machen war, wurde seine Familie gerufen.Am Mittwoch findet die Trauerfeier von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi statt. Berlusconi bekommt ein Staatsbegräbnis. Staatspräsident Sergio Mattarella wird daran teilnehmen.Für Mittwoch, den Tag des Staatsbegräbnisses von Silvio Berlusconi, wurde eine italienweite Staatstrauer ausgerufen. Dies hat der Unterstaatssekretär des Ratsvorsitzes, Alfredo Mantovano, angeordnet.Anlässlich des Staatsbegräbnisses von Silvio Berlusconi, das am Mittwoch um 15 Uhr im Mailänder Dom stattfindet, werden auf dem Domplatz Großbildschirme aufgestellt, auf denen die Beerdigung des ehemaligen Ministerpräsidenten verfolgt werden kann.Bis zur Beerdigung wird der Leichnam von Silvio Berlusconi in der Villa San Martino in Arcore verbleiben. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA wird der Zutritt – aus Gründen der öffentlichen Ordnung – ausschließlich den engsten Familienmitgliedern vorbehalten sein.„Mit tiefer Trauer nehme ich die Nachricht vom Tod von Silvio Berlusconi entgegen, dem Gründer und Vorsitzenden der Forza Italia, einem Protagonisten, der die italienische Politik und die republikanischen Institutionen lange Zeit geprägt hat. Berlusconi war ein großer politischer Führer, der der Geschichte unserer Republik seinen Stempel aufgedrückt und Paradigmen, Bräuche und Sprache beeinflusst hat“, erklärte Sergio Mattarella.Der Staatspräsident wird am Mittwoch für das Staatsbegräbnis nach Mailand kommen.Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnet Silvio Berlusconi nach seinem Tod als „einen der einflussreichsten Männer in der Geschichte Italiens“. Außerdem schrieb die Ministerpräsidentin: „Mit Berlusconi hat Italien gelernt, dass es sich niemals Grenzen auferlegen lassen darf. Es lernte, dass es niemals aufgeben darf. Mit ihm haben wir viele Schlachten geschlagen, gewonnen und verloren. Und auch für ihn werden wir die Ziele, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, erreichen. Auf Wiedersehen Silvio“.Er hat in seiner Zeit als Landeshauptmann viel und oft mit Silvio Berlusconi zu tun gehabt, sagt Luis Durnwalder. Er sei durchaus ein höflicher und netter Mensch gewesen und man habe bei ihm immer auch das Gefühl gehabt, dass er einem zuhöre und sich Zeit für die Anliegen Südtirols nehme. „Bei der Umsetzung hat es dann aber leider oftmals gehapert“, sagt Durnwalder. Silvio Berlusconi sei eine Person gewesen, die sowohl politisch als auch gesellschaftlich stark polarisiert habe, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. Nichtsdestotrotz habe er Italiens Politik 20 Jahre lang geprägt. „Das wirtschaftliche Erbe wird Silvio Berlusconi geregelt haben. Sein politisches Vermächtnis ,Forza Italia' wird schwieriger zu verwalten sein. Der Tod von Berlusconi könnte das Ende bedeuten. Es könnte aber auch ein Befreiungsschlag sein“, schreibt Chefredakteur Toni Ebner. Zudem sagt er: „Berlusconi hat die Südtirol- Autonomie akzeptiert wie sie ist. Er hat nichts gegeben und hat nichts genommen.“ Berlusconi war bis zu seinem Tode Vorsitzender der mitregierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er 4 Mal italienischer Regierungschef gewesen.