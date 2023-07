Meloni in Polen: „Illegale Einwanderung stoppen, bevor sie uns erreicht“

„Wir müssen die illegale Einwanderung stoppen, bevor sie uns erreicht“

Polen: Referendum zum Thema EU-Asylreform-Kompromiss angekündigt

„Ich bewundere die Stärke, mit der Morawiecki die Interessen Polens verteidigt. Es gibt keine Spaltung, denn wir arbeiten daran, wie wir die illegale Einwanderung stoppen können, und nicht daran, wie wir die Dinge regeln, wenn Migranten in Europa ankommen“, sagte Meloni. Sie werde weiterhin mit Polen für „effiziente Lösungen“ in der Migrationsproblematik arbeiten.„Solange Europa glaubt, das Problem lösen zu können, indem es darüber diskutiert, wie man mit Migranten umgeht, wenn sie auf europäischem Boden angekommen sind, wird es nie wirkliche Lösungen finden, weil die Interessen unserer Nationen, unter anderem aus geografischen Gründen, unterschiedlich sind. Wir müssen die illegale Einwanderung stoppen, bevor sie uns erreicht, und zwar mit einer Zusammenarbeit mit den Nationen, die ihrerseits sehr oft Opfer des Menschenhandels, der Schlepper sind“, sagte Meloni.„Ich habe volles Verständnis für die Schwierigkeiten bei den Migranten-Umsiedlungen, umso mehr für jene Nationen, die die Hauptlast der ukrainischen Flüchtlinge tragen“, erklärte Meloni. „Ich danke dem polnischen Volk und Morawiecki für das, was sie zur Unterstützung der Ukraine tun, denn sie tun es auch für uns alle. Das sollte auch von ganz Europa stärker und konkreter anerkannt werden“, betonte Meloni.Morawiecki kündigte ein Referendum zum Thema EU-Asylreform-Kompromiss an. „Damit können die Polen über das Thema Migration abstimmen und darüber entscheiden, wer der Herr ist: die EU oder ein souveränes Land“, sagte der polnische Regierungschef. „Die Priorität der EU sollte die Sicherheit der Länder sein, wenn wir die irreguläre Migration nicht kontrollieren, riskieren wir, auf unseren Straßen das zu sehen, was wir jetzt in anderen Mitgliedsstaaten sehen“, sagte Morawiecki.