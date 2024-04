Oskar Peterlini tritt nicht für PD an – „SVP hat abgewirtschaftet“

Die Europawahlen finden alle 5 Jahre statt und zählen zu den größten demokratischen Wahlen der Welt, rund 350 Millionen EU-Bürger in den 27 Mitgliedsstaaten wählen vom 6. bis 9. Juni die rund 700 Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg. In Italien wird nur am Wochenende vom 8. und 9. Juni gewählt, wahlberechtigt sind alle volljährigen Staatsbürger, auch wenn sie im EU-Ausland wohnen, sowie EU-Bürger, die in Italien wohnen. Bei dieser EU-Wahl dürfen in Deutschland erstmals auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben. In Italien gibt es für die EU-Wahl zudem keine Briefwahl und auch keine Online-Wahl. Zur Wahl mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis und der Wahlausweis.