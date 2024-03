SVP sucht neuen Obmann: Plötzlich 2 Kandidaten

Obmannwahl im Mai

Landeshauptmann und Obmann in Personalunion?

Wird Arno Kompatscher der neue Obmann der SVP? - Foto: © DLife

Dieter Steger stellt sich als Obmann der SVP zur Verfügung. - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Wie geht es weiter?

Fast auf den Tag genau vor einem Monat hat sich der amtierende SVP- Obmann Philipp Achammer festgelegt: Er steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Nach dem schlechten Wahlergebnis bei den Landtagswahlen und dem holprigen Start der 5er-Koalition mit Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica, will die SVP mit neuem Elan unter neuer Führung in die Zukunft starten.Auf der Landesversammlung zur Europawahl Mitte Mai will die Partei einen neuen Obmann wählen, der bis 2027 im Amt bleibt. „Am Montag wird die Parteileitung die Wahl der neuen Parteispitze mit Obmann und 3 Stellvertreter/innen ausschreiben“, hieß es nach einem Treffen der SVP-Bezirksobmänner am heutigen Montag.Die Frage, wer als neuer SVP- Obmann in Frage kommt, bot in den vergangenen Wochen reichlich Raum für Spekulationen. Nun haben sich 2 Interessenten für das Amt gemeldet. Arno Kompatscher hat in der Vergangenheit immer verneint, auch das Amt des Obmannes übernehmen zu wollen. Auch sein Vorgänger Luis Durnwalder hatte sich während seiner 25 Jahre als Landeshauptmann stets für eine strenge Trennung der beiden Ämter ausgesprochen.Doch die Zeiten ändern sich: In einem Interview mit RAI Südtirol erklärte Kompatscher am Montag, dass er als Parteiobmann zur Verfügung stünde. „Es ist eigentlich europaweit üblich, dass der Regierungschef auch der Chef der größten Regierungspartei ist“, wird der Landeshauptmann zitiert.Kompatscher bleibt aber nicht der einzige Anwärter auf den Posten des SVP-Obmanns: Auch Parlamentarier Dieter Steger signalisierte am Montag, dass „die Partei auf ihn zählen könne, wenn sie ihn braucht.“Die Entscheidung liegt nun bei der SVP : Auf der Landesversammlung im Mai wird der neue Obmann gewählt. Erst dann steht fest, ob die Wahl auf Arno Kompatscher oder Dieter Steger. Zu klären wird es dann auch gelten, ob das Amt des Landeshauptmannes und des Parteiobmannes zusammen gelegt werden oder wie bisher getrennt bleiben sollen.