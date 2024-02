Jetzt ist es fix: Achammer tritt nicht mehr als SVP-Obmann an

Nogglers Rolle rückwärts in die Rebellion

Josef Noggler scheint seine einstige Rolle als Rebell wiederentdeckt zu haben. Nach seiner Abwahl als Landtagspräsident schaltet der Vinschger auf stur, will von einem Platz in einem der Gesetzgebungsausschüsse nichts wissen – weder als Präsident noch als einfaches Mitglied. Damit wird es für die Mehrheit langsam eng. Denn auch Andreas Leiter Reber will keinen Vorsitz übernehmen.