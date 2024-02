Achammer: „Das interessiert die Leute wenig“

„Die Partei im Stich zu lassen, das ist nicht das Meinige“

Achammer: „Habe für die Partei viel wegstecken müssen“

Anfang Februar hat Philipp Achammer bekanntgegeben, nicht mehr für den Posten des SVP-Obmanns zu kandidieren bzw. diesen abzugeben (Hier lesen Sie mehr dazu). Doch wann soll der oder die Neue gewählt werden? Das steht noch immer nicht fest. Am Freitagnachmittag fand eine Sitzung des SVP-Bezirksobleute statt. Doch auch da einigte man sich noch nicht auf einen Wahltermin.Was sagt Noch-Obmann Philipp Achammer dazu? „Ich war immer ein Parteimensch und werde es immer bleiben. Ich werde so lange mit aller Kraft weiterarbeiten bis die Ortsgruppen und Bezirke eine gute Lösung haben“, so Achammer zu STOL. „Die Partei im Stich zu lassen, das ist nicht das Meinige.“Hat die Abstimmungsschlappe im Regionalrat etwas daran verändert? „In der Politik dünnhäutig zu sein oder im Affekt zu handeln ist keine gute Empfehlung“, Achammer.„Ich habe für die Partei in den vergangenen Jahren viel wegstecken müssen und habe auch das schon weggesteckt. Das interessiert die Leute wenig.“