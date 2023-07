Widmann: „Ich werde mich im Landtag so verhalten wie immer“

Am Donnerstagabend ließ Thomas Widmann die politische Bombe platzen: Er werde bei den Landtagswahlen im Oktober mit einer eigenen Liste antreten, verkündete er (Hier lesen Sie mehr dazu). Nun stellen sich die Politiker und politische Beobachter die Frage: Was bedeutet das für die kommenden Landtagssitzungen?Er werde sich im Landtag „so wie immer“ verhalten, sagt Widmann der Nachrichtenagentur Ansa. SVP-Obmann Philipp Achammer stellte noch am Donnerstag nämlich fest, dass die SVP-Mitgliedschaft von Thomas Widmann automatisch verfällt, wenn er mit einer anderen Liste kandidiert (Lesen Sie hier mehr dazu). Noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben hat Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder, dass Widmann doch noch auf der SVP-Liste kandidieren könnte. „Dafür müssten aber persönliche Befindlichkeiten und Animositäten zurückgestellt werden“, sagte er am Freitag zu STOL. Mehr dazu und was weitere ranghohe SVP-Funktionäre zur Kandidatur Widmanns mit einer eigenen Liste sagen, lesen Sie hier.