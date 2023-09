Längere Kinder-Betreuungszeiten: Was sagen Sie dazu?

Deeg fordert 2 fixe Nachmittage und längeren Kindergarten am Freitag

Ladurner: „Bisher keine langfristige Lösung“

Das Thema Kinderbetreuung im Sommer sorgt in Südtirol seit geraumer Zeit für Diskussionen. Bereits im Frühjahr flammte die Diskussion um 11 Monate Kindergarten nach dem Trentiner Modell auf. Nun hat Landesrat Philipp Achammer ein neues Konzept vorgelegt.Der Plan setzt auf freiwilliges Personal aus dem Kindergarten, aber – wo dieses nicht reicht – auf externe Anbieter aus der Sommerbetreuung für eine Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten bis Ende Juli oder sogar Mitte August. Gemeinden-Präsident Andreas Schatzer hat dieses Vorhaben als ersten Schritt in Richtung Ganzjahreskindergarten gut geheißen. Mehr Details zum Vorschlag von Landesrat Achammer lesen Sie hier. Anders sieht das Landesrätin Waltraud Deeg:. Die Kinderbetreuung sei über die Familienagentur ihre Zuständigkeit. „Und da lass ich mir nicht hineingrätschen“. Achammers Plan bezeichnete sie als „nicht zu Ende gedachte Hau-Ruck-Aktion, mit der man keine Probleme löse.“Sie hat einen anderen Vorschlag mit „neuer Denke“ und fordert 2 garantierte Nachmittage (z.B. Dienstag und Donnerstag) in Kindergarten und Schule, mehrjährig abgesichert mit möglichen Verlängerungen durch Bildungspersonal, damit das Netzwerk von Nachmittagsbetreuung und Freizeitangeboten wie Sport und Musik funktioniert und Eltern Planungssicherheit haben. Zudem fordert Deeg Freitagskindergarten bis 14.45 Uhr und längere Öffnungszeiten für berufstätige Eltern in den sogenannten Mittelpunkt-Kindergärten. Mehr dazu lesen Sie hier. Im STOL-Podcast „Südtirol vor den Wahlen – Was nun“ hat sich kürzlich auch Christa Ladurner, Vorsitzende der „Allianz für Familie“, zum Thema Sommerbetreuung geäußert. „Es gibt sicherlich das Bedürfnis nach Betreuung im Sommer. Wir haben es jetzt über Sommer-Projekte gelöst, wo irgendwelche externen Leute Kinder dann im Sommer betreuen. Das ist keine langfristige Lösung. Ich würde es sehr befürworten, wenn die Kindergartendirektionen dieses Thema in die Hände nehmen würden, auch mit externen privaten Anbietern, dann könnten wir etwas qualitätsvolles aufbauen.“