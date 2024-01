China warnt Weltwirtschaft vor einem Handelskrieg

Spannungen zwischen USA und China

Hintergrund des Pekinger Appells ist eine Äußerung von Gita Gopinath, Vizechefin des Internationalen Währungsfonds , die im Dezember vor einer Spaltung der Weltwirtschaft in 2 Blöcke gewarnt hatte.Sie bezog sich damit auf ein Szenario, in dem der Handel im Westen hauptsächlich von den USA und Europa dominiert wird und im Osten von China und Russland.Durch eine solche Blockbildung könnte das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) um 2,5 bis 7 Prozent gemindert werden. Wang griff dieses Szenario auf. Er warnte explizit vor einer Politisierung von Wirtschaft und Handel bis hin zu einem „Handels- oder einem Wissenschafts- und Technologie-Krieg.“China hat unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken Exportbeschränkungen für eine Reihe strategisch wichtiger Mineralien wie etwa Graphit verhängt. Die Vereinigten Staaten lehnen von Peking beschlossene Exportkontrollen für Gallium und Germanium ab, Metalle, die zur Herstellung von Halbleitern und anderer Elektronik verwendet werden.Die USA haben ihrerseits unter Berufung auf Sicherheitsbedenken Beschränkungen für den Export von Halbleitern und der Ausrüstung zu ihrer Herstellung nach China verhängt.Chinas Präsident Xi Jinping hatte die Europäische Union davor gewarnt, sein Land als Rivalen zu betrachten und auf einen Konfrontationskurs zu gehen. Auf einem Gipfeltreffen in Peking mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen EU-Spitzenvertretern erklärte auch Xi jüngst die Bereitschaft zu einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit.