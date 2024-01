Die Zahlen zum Superbonus: So viele Baustellen sind noch offen

Die Zeit des Superbonus, eine von der Regierung Conte beschlossene Maßnahme zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur gleichzeitigen Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, neigt sich dem Ende zu. Jeden Monat gibt Enea eine Momentaufnahme zum Superbonus.Auf staatlicher Ebene wird immer noch über eine mögliche, wenn auch nur teilweise Verlängerung der Maßnahme diskutiert, aber selbst innerhalb der Regierung gibt es unterschiedliche Meinungen, so dass heute noch nicht klar ist, ob es eine Überbrückungsmaßnahme geben wird und in welcher Größenordnung.Nun zu den Daten, die die Region Trentino-Südtirol betreffen: Bis zum 31. Dezember waren insgesamt 9622 Baustellen genehmigt worden, davon 4633 für Wohnungen in Kondominien und 3587 für Einfamilienhäuser.Gelder in Höhe von fast 2,5 Milliarden Euro sind ausgeschüttet worden. Davon entfällt der größte Teil auf Eigentumswohnungen: 1.891.477.224,13 Euro, von denen 89,8 Prozent realisiert wurden. Bei den Einfamilienhäusern sieht es wesentlich besser aus: 443.712.037,36 Euro an Gesamtinvestitionen, 97,8 Prozent sind abgeschlossen.