Preisschock am Strand und an der Poolbar: So teuer wird der Sommer

Preisschock bei Fruchtsäften und Wasser

Auslandsflüge fast 50 Prozent teurer

Für Gartenliebhaber sind die Preissteigerungen geringer

Eine vom italienischen Verbraucherverband Codacons durchgeführte Studie hat auf der Grundlage der Daten des italienischen Statistikinstituts Istat die Preissteigerungen für die Saison ermittelt: Es wird ein heißer Sommer.Bier wird um 15,5 Prozent teurer, ein Urlaubspaket um 26,8 Prozent, Stranddienstleistungen um 10 bis 15 Prozent.„Unsere Studie bescheinigt leider einen Aufwärtstrend für alle Waren, die mit dem Sommer in Verbindung stehen, und selbst wenn die Inflation in den kommenden Wochen zurückgehen sollte, werden die Preise für Waren und Dienstleistungen, die mit der Sommerzeit in Verbindung stehen, zwischen Juni und August aufgrund der erhöhten Nachfrage und der saisonalen Faktoren steigen“, sagt Codacons-Präsident Carlo Rienzi der Nachrichtenagentur Ansa.Speiseeis kostet bis zu 22 Prozent mehr als im letzten Jahr. Frischer Fisch verteuert sich im Durchschnitt um 5,9 Prozent, bei Tiefkühlfisch kommen 16,6 Prozent drauf. Frisches Obst und Gemüse steigen jeweils um 7,6 Prozent, während die Ausgaben für Pommes frites um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen.Deutlich teurer wird es, sich eine Schorle zu gönnen oder ein Bier zu trinken: Die Codacons-Studie schätzt, dass alkoholische Aperitifs um 11,5 Prozent, alkoholische Getränke um 8,6 Prozent und Bier um 15,5 Prozent teurer werden. Noch schlimmer ist es für diejenigen, die sich für alkoholfreie Getränke entscheiden, deren Preise um 17,1 Prozent steigen und bei Fruchtsäften einen Spitzenwert von 18,4 Prozent erreichen; Mineralwasser kostet 15 Prozent mehr.Ein Flug ins Ausland kostet jetzt durchschnittlich 46,6 Prozent mehr als im Vorjahr, während die Bahntickets um 6 Prozent teurer werden. Fahrräder sind um 4,8 Prozent teurer geworden, während für Wohnmobile, Wohnwagen und Anhänger 15,6 Prozent mehr ausgegeben werden müssen.Boote, Außenbordmotoren und Bootszubehör sind um 12,6 Prozent gestiegen. Der nahende Sommer treibt auch die Preise für Pauschalreisen in die Höhe, die um 26,8 Prozent gestiegen sind, aber auch bei den Unterkünften ist ein Aufwärtstrend zu beobachten: Hotels in Italien haben ihre Tarife um 15,5 Prozent angepasst, Feriendörfer und Campingplätze um 7,4 Prozent, während Restaurants 5,9 Prozent mehr für ein Abendessen verlangen.Gartenmöbel werden um 4,6 Prozent, Gartengeräte und -ausstattung um 3,9 Prozent, Pflanzen und Blumen um 6,1 Prozent teurer, analysiert der Verband. Für die Installation einer Klimaanlage in der Wohnung gibt man 6,9 Prozent mehr aus.