Achtung: Hohe Lawinengefahr in Südtirol

Mehr als einen halben Meter Neuschnee in einigen Gebieten

„Es sind weiterhin spontane Lawinen möglich. Lawinen können in oberflächennahen Schichten anreißen und recht groß werden“, heißt es im aktuellen Lawinenreport des Landes. „Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze. Besonders ungünstig sind Schattenhänge, wo oberflächenreif eingeschneit wurde. Große Vorsicht und Zurückhaltung sind nötig.“Zudem sollten die frischen Triebschneeansammlungen beachtet werden. Sie können oberhalb der Waldgrenze von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Dies besonders in Kamm- und Passlagen. Lawinen sind meist mittelgroß.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es gebietsweise mehr als einen halben Meter geschneit (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Freiwilligen Feuerwehren mussten bereits zu Fahrzeugbergungen ausrücken.„Tagsüber lassen die Niederschläge nach“, prognostiziert Meteorologe Dieter Peterlin – er gibt aber nicht Entwarnung: Am Abend könne es wieder etwas häufiger regnen und schneien. Die Höchstwerte gehen zurück und reichen von 2 bis 13 Grad Celsius.