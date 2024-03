Corona: 4 Jahre Militär-Konvoi in Bergamo – Gedenkfeiern

Am heutigen 18. März gedenkt Italien der zahlreichen Corona-Toten. Es ist der Tag, an dem vor 4 Jahren mehrere Militärtransporter ausgerückt waren, um die vielen Toten wegzubringen. Für viele mag es mittlerweile Geschichte sein, nicht aber für die Einwohner von Bergamo und Brescia, die die erschreckenden Bilder noch gut vor Augen haben.In Brescia werden am heutigen Montag, um 16.55 Uhr alle Glocken der Stadt läuten, um der Toten zu gedenken. Außerdem werden alle Fahnen an den öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt.In Bergamo hingegen werden sich am Vormittag alle Bürgermeister der Provinz zusammen mit dem EU-Kommissar Paolo Gentiloni und dem Präsidenten des obersten Sanitätsrates, Franco Locatelli, im Friedhof versammeln. Am Nachmittag werden sie einen Blumenkranz an einer Gedenkstätte ablegen, die an die Corona-Toten erinnern soll.