Hitze in Südtirol: Erste heftige Gewitter möglich – Danach leichte Abkühlung

Riesige Hagelkörner gingen am vergangenen Dienstagabend zwischen Sarntal und Brixen nieder.

Warnstufe Rot am Dienstag – Abkühlung am Mittwoch

„Das Wetter in der Woche ist ähnlich wie vergangene Woche“, sagt der Landesmeteorloge. „Am gestrigen Sonntag hat die Hitzewelle begonnen, bis morgen wird es heißer und danach kühlt es auch dank der teils heftigen Gewitter etwas ab.“Die riesigen Hagelkörner, die am vergangenen Dienstag zwischen dem Sarntal und Brixen niedergegangen sind, hat wahrscheinlich jeder noch gut in Erinnerung (Hier lesen Sie mehr dazu). Wird es diese Woche deshalb wieder so heftige Unwetter geben, wenn das Wetter ähnlich ist wie vergangene Woche?„Ich glaube nicht, dass die Unwetter wieder eine so brutale Intensität haben werden, aber es kann schon sein, dass sie stärker ausfallen. Vor allem am morgigen Dienstag“, sagt Peterlin. „Es ist aber schwierig, die Stärke von Gewittern vorherzusagen.“Bereits heute sei mit teils heftigen Gewittern zu rechnen, morgen seien sie aber wahrscheinlicher, da es dort noch wärmer und feuchter werde. Wo genau sie abgehen, könne man aber nicht vorhersagen.Für morgen hat der Bevölkerungsschutz in einigen Gebieten Südtirols die Warnstufe Rot ausgerufen. Hier sehen Sie, welche Gemeinden betroffen sind. „Ab Mittwoch kommt dann etwas kältere Luft aus Norden. Zusammen mit den Gewittern sorgt sie für ein wenig Abkühlung“, erklärt Peterlin. Auch am Mittwoch bleibe es aber noch schwül und feucht.Obwohl die Temperaturen etwas sinken, könnte es sich für den menschlichen Körper trotzdem richtig heiß anfühlen, da feuchte Hitze für den Körper bekanntlich weniger erträglicher ist als trockene. Gegen Ende der Woche sollte es laut Wetterprognosen aber weiter abkühlen.