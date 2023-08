Gruppenvergewaltigung in Palermo: Mutmaßlicher Täter wieder in Haft

Was unternehmen?

Dieses Verbrachen hat in Italien hohe Wellen geschlagen: Bereits Anfang Juli hat eine Gruppe junger Männer eine 19-Jährige auf einer Baustelle im Zentrum von Palermo vergewaltigt. Wie berichtet, wurden die 7 Tatverdächtigen festgenommen. Ein zum Tatzeitpunkt Minderjähriger – inzwischen ist er 18 Jahre alt – wurde nach einem Geständnis vor dem Untersuchungsrichter am Wochenende enthaftet und in eine Betreuungseinrichtung überstellt.Dort setzte er in den vergangenen Tagen mehrere Posts in den Sozialen Medien ab, die die Behörden genau mitverfolgten. Darin fragte der 18-Jährige beispielsweise: „Mächte ein Mädchen mit uns ausgehen?“ Außerdem stellte er die Behauptung auf: „Das Gefängnis ist nur vorübergehend. Man kommt stärker daraus zurück als zuvor.“Diese Äußerungen stellten die Reue und Einsicht des Tatverdächtigen in Frage. Am Freitag stellten die Behörden daher einen neuen Haftbefehl aus, der umgehend vollstreckt wurde. Der junge Mann sitzt nun wieder im Gefängnis.Nach der Gewalttat in Palermo wurde am heutigen Freitag ein weiterer erschreckender Fall von Gewalt an Frauen in Italien bekannt: In der Provinz Neapel wurden zwei 13-Jährige Cousinen von 6 etwa gleichaltrigen Jungen vergewaltigt. STOL hat erst vergangene Woche seine Leser befragt, was gegen Gewalt an Frauen und Frauenmorde unternommen werden muss.