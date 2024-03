Nach Attacke in Bozen: München gibt grünes Licht für Überstellung

 Bluttat in Bozen: „Einfach brutal, welcher Hass bei dieser Tat im Spiel war“

Am Dienstag wurde die Nachricht publik: Der mutmaßliche Täter, der Waltraud Kranebitter Auer am 13. Februar im Keller ihres Wohnhauses attackiert und lebensgefährlich verletzt hat, sitzt in Haft. Es handelt sich um ihren Schwiegersohn. Wir haben mit Kranebitter Auers Ehemann, Robert Auer, gesprochen, wie es der Familie nach der Festnahme geht und wie es um den Gesundheitszustand seiner Frau steht.