Open Days für die Coronaschutzimpfung

Der steigenden Anzahl an Corona-Infektionen möchte das Gesundheitsministerium italienweit durch das Angebot an sogenannten „Impf-Open-days“ für Personen ab 18 Jahren entgegenhalten. Vor allem Personen, die aufgrund ihres Alters oder chronischer Krankheiten ein erhöhtes Risiko haben, wird die Impfung beziehungsweise die Auffrischung gegen das Coronavirus empfohlen.Die Impfung ist 6 Monate nach der letzten Corona-Infektion oder 6 Monate nach der letzten Coronaimpfung möglich.Mittwoch, 20. Dezember 2023 und Donnerstag 21. Dezember 2023 von 08:30 – 12:00 Uhr sowie von 14:00 – 16:00 Uhr, Neue Klinik Krankenhaus Bozen, ErdgeschossDonnerstag, 21. Dezember 2023 von 13:30 – 16:30 Uhr in der Blutabnahmestelle des Krankenhauses, HochparterreDonnerstag, 21. Dezember 2023 von 08:30 – 12:30 Uhr, im Krankenhaus, Gebäude C, Erdgeschoss.Mittwoch, 20. Dezember 2023 von 13:30 – 16:00 Uhr im Krankenhaus, Blutabnahmestelle.Alle Impftermine sind auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes einsehbar.