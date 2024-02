Albert Stockner starb an starker Unterkühlung, nicht an Bisswunden

DNA-Ergebnis für morgen erwartet

Der Tod von Albert Stockner gab den Ermittlern in den vergangenen Tagen Rätsel auf. Ist er an Unterkühlung gestorben, oder an den Bisswunden, die von einem Tier stammen?Was war passiert? Der seit Sonntag vermisste Feldthurner war am Montagfrüh stark unterkühlt und bewusstlos gefunden worden. Er wies am ganzen Körper Bissspuren auf (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Nun ist klar: Albert Stockner ist nicht an den Bisswunden, sondern an starker Unterkühlung gestorben, wie das Ergebnis der Autopsie am Mittwochnachmittag bestätigte.Was die Bisswunden anbelangt, so muss eine DNA-Analyse klären, um welches Tier es sich genau handelt. Das Ergebnis wird für den morgigen Donnerstag erwartet.