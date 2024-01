Trauer um Johannes Graf Trapp

Trapp entstammt einer der ältesten historischen Adelsfamilien Gesamttirols. Seit über 500 Jahren sind die Grafen Trapp Eigentümer der Churburg. Bürgermeister Hauser beschreibt Trapp als einen geselligen, offenen und bürgernahen Mann, der gerne Geschichten erzählte über sein Leben und über das, was er in der Welt erlebt hatte. Dabei habe Trapp viel Humor gehabt und er habe auch über sich selbst herzlich lachen können. „Mit seiner Art und Weise lockerte er die Runde auf“, erzählt Hauser. Beeindruckend sei Trapp auch aufgrund seiner Körpergröße gewesen: Er brachte es auf fast 2 Meter.Die Grafen Trapp von Matsch sind ein steirisches Uradelsgeschlecht und seit 1450 in Tirol ansässig. Johannes Graf Trapp wurde 1946 in Meran geboren. Seine Mutter Marie Leopoldine, geborene Bossi Fedrigotti, stammte aus dem Trentino und war damals zu Besuch bei ihren Eltern, die sich in der Passerstadt aufhielten. Der Vater Oswald Trapp war Kunsthistoriker, Landeskonservator und Buchautor. Johannes' Schwester Maria Julia kam 1947 zur Welt, Bruder Gaudenz 1949. Die Familie wohnte auf Schloss Friedberg südwestlich von Volders in Nordtirol.Nach der Matura studierte Johannes Volkswirtschaft in Wien, wo er seine spätere Ehefrau Cecily d'Harnoncourt kennenlernte. Diese stammte aus Graz, wuchs aber in Kanada auf und kehrte fürs Studium zurück nach Österreich. 1971 wurde geheiratet, das Paar wohnte dann im Palais Trapp in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. Johannes Graf Trapp machte Karriere im Bankensektor: Er arbeitete bei der Creditanstalt-Bankverein – und danach noch für andere Banken – zuletzt für die Gutmann-Privatbank in Wien.Johannes Trapp und Cecily d'Harnoncourt hatten zusammen 3 Kinder: Gaudenz, 1972 geboren, Isabelle, 1974 geboren und Valerie, 1975 geboren. Isabelle starb allzufrüh: 2019 erlag sie einer schweren Krankheit.Eigentümer der Churburg wurde Johannes Graf Trapp, weil sein Onkel Hanns Trapp ihm die Burg vermachte. Johannes hielt sich mit seiner Familie von Mai bis November in der Churburg auf, den Winter verbrachte er hingegen in Innsbruck, berichtet Bürgermeister Hauser.Mit der Churburg blieb der Graf immer sehr verbunden – deren Erhalt war ihm stets ein großes Anliegen: Er sah dies als eine seiner Lebensaufgaben an, der er sich mit vollem Einsatz widmete. Noch vergangene Woche kam Johannes Graf Trapp aus Innsbruck herein, um auf der Churburg nach dem Rechten zu sehen. Bereits vor einigen Jahren ist die Burg an den Sohn Gaudenz übergegangen.Johannes Graf Trapp war Träger des Ehrenzeichens des Landes Tirol und Ritter des Goldenen Vlieses: Dabei handelt es sich um den jahrhundertealten, höchsten Orden des Hauses Habsburg, der privat vergeben werde, berichtet Alexander von Egen, ein Freund. Die Churburger Gespräche seien einer der Hauptverdienste Trapps gewesen. Dabei seien überaus wertvolle Impulse für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Vinschgau und der Europaregion Tirol gesetzt worden.