Traurige Gewissheit: Luciano Imperio Stevanella ist tot

Luciano Imperio Stevanella ist tot

Seit dem 4. April war Stevanella abgängig (STOL hat berichtet). Seitdem war eine groß angelegte Suchaktion im Gange. An mehreren Tagen wurde in Bozen und Umgebung nach dem 82-Jährigen gesucht.Gesucht wurde hauptsächlich am Eisack, im Abschnitt von der Bozner Palermobrücke bis zur Einmündung in die Etsch und von dort auf dieser weiter flussabwärts.An der Suche beteiligt waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehren, die Südtiroler Wasserrettung, die gebietsmäßig zuständigen Freiwilligen Feuerwehren, die Carabinieri, die Flugstaffel Bozen der Finanzpolizei sowie die Bergrettungsdienste des CNSAS und des Alpenvereins Südtirol mit Drohnengruppen.Wie die Behörden am Dienstag mitteilten wurde Luciano Imperio Stevanellas Leichnam in der Etsch bei Verona gefunden.Der Leichnam soll bereits vor einiger Zeit entdeckt worden sein. Die Behörden veranlassten daraufhin einen DNA-Test. Dieser bestätigte nun, dass es sich um Imperio Stevanella handle.