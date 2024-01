Vinschgau: 56-Jähriger stirbt bei Arbeiten im Druckstollen des Rescher Stausees

Der Mann hatte sich gemeinsam mit einem Kollegen im Stollen aufgehalten

Am Freitagvormittag rückten das Team des in Laas stationierten Notarzthubschraubers Pelikan 3, das Weiße Kreuz des Vinschger Oberlandes, die Carabinieri und die Freiwilligen Feuerwehren von Reschen und St. Valentin zu einem Notfall im Bereich Sper bei St. Valentin aus.Wie sich herausstellte, hatte der 56-jährige A.B. aus dem Großraum Berlin im Druckstollen des Rescher Stausees – dieser verläuft unterirdisch quer durch Teile von St. Valentin – gearbeitet und dabei einen medizinischen Notfall erlitten. Der Mann hatte sich gemeinsam mit einem Kollegen im Stollen aufgehalten, um Arbeiten im Zusammenhang mit der Stollensanierung durchzuführen.Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte kurz nach 9 Uhr wurde zuerst versucht, dem Mann im Stollen zu helfen. Dies gestaltete sich sehr schwierig, weil sich der Berliner rund 500 Meter entfernt von der Einstiegstür zum Stollen befand. Zudem war der Stollen finster und teils mit Wasser gefüllt, wie die Einsatzkräfte erklärten.Der Mann wurde schließlich ins Freie gebracht, wo die Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Notarzthubschrauber- und Sanitäterteam fortgesetzt wurden.Alle Bemühungen blieben jedoch erfolglos, A.B. starb noch am Vormittag unmittelbar neben der Einstiegsstelle zum Druckstollen. Der genaue Ablauf des Vorfalles wurde von den Carabinieri ermittelt, auch die Notfallseelsorge war verständigt worden.A.B. arbeitete für ein beauftragtes bundesdeutsches Unternehmen, welches sich auf das Gebiet der Rohr- und Kanalsanierungen spezialisiert hat.