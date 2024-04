7-jähriger Lebensretter Matteo vom Staatspräsidenten ausgezeichnet

Foto: © ANSA / Foto concessa dai genitori, Ales

Ereignet hat sich der Vorfall am 15. August des Vorjahres in der Mailandstraße in Bozen . Der 59-jährige Marco Zago saß am Steuer seines Pkw vom Typ Toyota Yaris Hybrid und sein 7-jähriger Sohn Matteo neben ihm auf dem Beifahrersitz. Plötzlich war der Mann in Folge eines Herzstillstands zusammengebrochen.Der 7-Jährige geriet aber nicht in Panik: Er nahm den Fuß des bewusstlosen Vaters vom Gaspedal, sodass der Wagen zum Stehen kam, ohne dabei andere Fahrzeuge oder Gegenstände zu touchieren. Die Gefahr eines Verkehrsunfalls war zwar gebannt – der Junge musste aber etwas tun, um das Leben seines Vaters zu retten. Also zückte er das Mobiltelefon des 59-Jährigen, tippte die 112 ein und alarmierte die Rettungskräfte – und rettet ihm damit das Leben.Am gestrigen Samstag hat Staatspräsident Sergio Mattarella den kleinen Matteo mit dem Ehrentitel „ Alfiere della Repubblica “ ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung werden Personen ausgezeichnet, die der Staatspräsident als Vorbilder empfiehlt.