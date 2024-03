USA: Gelächter über Südtiroler Hunde-DNA in Late Night-Show

Südtiroler Hunde-DNA sorgt für Lacher in Amerika

Wie bereits mehrfach berichtet, soll die DNA jedes Südtiroler Hundes in eine Datenbank eingespeichert werden. So sollen die Halter der Hunde , die nach verrichtetem Geschäft das Häufchen nicht entsorgen, zur Rechenschaft gezogen werden können. Doch die Erhebung verläuft holprig: Tausende Hundebesitzer in Südtirol warten schon seit Wochen hart auf ein günstiges Zusatz-Angebot in den Gemeinden, damit endlich die DNA ihres Vierbeiners erhoben werden kann ( STOL hat berichtet ).Mit diesem kuriosen Vorhaben hat es Südtirol in den vergangenen Wochen mehrfach in die Internationale Presse geschafft. Die Krönung: Am Mittwoch kam die Südtiroler Jagd auf die Hunde DNA in der größten Late Night-Show der USA zur Sprache.Mit seiner „Late Show“ auf dem Sender CBS lockt Moderator Stephen Colbert, der die Show im Jahr 2015 von David Letterman übernommen hat, im Schnitt 3,5 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Die bekannte Unterhaltungssendung ist eine bunte Mischung aus Satire, Interviews mit prominenten Gästen und Musik.In der Rubrik „What’s Going On Over There? The Late Show's News From Around The World“ stellt Colbert kuriose Meldungen aus aller Welt vor. Und in eben dieser Rubrik hat sich nun auch Südtirol einen Platz ergattert.Colbert stellte in einem Beitrag „die Provinz Bozen in Norditalien“ vor, „die ein hart gegen das Verstreuen von Hundehaufen auf den Straßen vorgeht und für alle Hunde einen DNA-Test anordnet. Die Resultate werden in einer Datenbank gesammelt, auf die Polizeikräfte bei ihrer Suche nach den Übeltätern und ihren Haltern zurückgreifen können.“Im Anschluss machte sich Colbert über das neue Polizeidrama „Law & Order S-V-POO“ lustig, „in dem das Kriminaljustizsystem durch 2 gleichwertige Gruppen verkörpert wird: Die Polizei und die Leute, die den Hundekot auf DNA testen müssen.“Im Studio und wohl auch vor den amerikanischen TV-Bildschirmen sorgte der Beitrag auf jeden Fall für Gelächter.