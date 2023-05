Großdemo der Gewerkschaften gegen Regierung Meloni

Die Piazza Maggiore in Bologna füllte sich am Samstag. - Foto: © ANSA / CGIL

Angeführt wurde die Demonstration von den Gewerkschaftschefs, sowie von der Vorsitzenden der stärksten Oppositionspartei PD (Partito Democratico), Elly Schlein. Die Demonstranten kritisierten vor allem ein Paket von Arbeitsmarktreformen, das die Regierung am 1. Mai verabschiedet hat. Demnach sollen Unternehmen in Italien künftig leichter befristete Arbeitsverträge anbieten dürfen. Im Detail können Firmen befristete Arbeitsverträge mit einer Laufzeit von ein bis 2 Jahren vergeben.Zudem werden bestimmte Sozialleistungen gekürzt, damit sich Menschen verstärkt nach Jobs umsehen. Das „Bürgerlohn“-Programm zur Bekämpfung von Armut wurde reduziert, um arbeitsfähige Menschen zur Arbeitssuche zu drängen. Beschlossen wurde auch eine steuerliche Entlastung unterer Einkommensgruppen, um Arbeit attraktiver zu machen.Die Gewerkschaft CGIL nannte das Vorhaben der Regierung einen „Akt der Ignoranz“.Die Oppositionspartei PD erklärte, durch die Reformen würden Menschen vermehrt in unsichere Arbeitsplätze gedrängt.