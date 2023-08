Gewerkschaft: „Steuervorteile für die Arbeit von Rentnern wären ungerecht“

„ Das beitragsbezogene Rentensystem muss dahingehend überarbeitet werden, dass die ,Freiwilligkeit‘ nicht von der Notwendigkeit diktiert wird, im Alter in Würde leben zu können. ” — Alfred Ebner (CGIL/AGB)

„Ungerecht, nur für Rentner günstigere Bedingungen zu schaffen“

„Man kann nicht Rentenalter problemlos erhöhen“

Die Rentnergewerkschaft des CGIL/AGB sei nicht grundsätzlich gegen die von den Industrie- und Handelsverbänden vorgeschlagene Möglichkeit der Beschäftigung von Rentnern. „Unsere Priorität ist jedoch nach wie vor die Gewährleistung einer angemessenen Rente für alle“, schreibt Sekretär Alfred Ebner in einer Pressemitteilung.„Wir haben nichts dagegen, dass Rentnerinnen und Rentner auf den Arbeitsmarkt zurückkehren, gerade jetzt, wo es immer schwieriger wird, Arbeitskräfte zu finden. Da es sich aber nicht nur um einen vorübergehenden Arbeitskräftemangel handeln wird, müssen wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit der Menschen während ihres gesamten Arbeitslebens erhalten bleibt“, so Ebner.Den Vorschlag arbeitswillige Pensionisten finanziell und steuerlich zu begünstigen, lehnt die Gewerkschaft aber ab: „In einem progressiven Steuersystem, in dem alle Einkommen gleich behandelt werden sollten, ist es offensichtlich, dass mit steigendem Einkommen auch die Steuern steigen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es ungerecht, nur für Rentner günstigere Bedingungen zu schaffen“, so der Gewerkschafter.Die Kaufkraft sei für Jung und Alt identisch. „Die Arbeitgeber können natürlich Löhne zahlen, die über das hinausgehen, was in den nationalen Tarifverträgen festgelegt ist. Man könnte eventuell über die Sozialabgaben nachdenken, man darf aber auch nicht vergessen, dass die gezahlten Beiträge wiederum zu zusätzlichen Rentenleistungen führen“, schlägt er vor.„Die Arbeit der Rentner sollte jedoch nicht als Vorwand dienen, um zu zeigen, dass man in Zukunft das Rentenalter problemlos erhöhen kann, auch weil nicht alle Arbeitsplätze gleich sind. Aus unserer Sicht muss eine Fortsetzung der Beschäftigung immer ein Ausdruck der Freiwilligkeit bleiben. Schließlich muss das beitragsbezogene Rentensystem dahingehend überarbeitet werden, dass die ,Freiwilligkeit‘ nicht von der Notwendigkeit diktiert wird, im Alter in Würde leben zu können“, erklärt Ebner.