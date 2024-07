Die Bilder der Unwetter in Maria Trens

Das Hotel „Saxl“ - Foto: © LfV

Unwetter auch im Unterland

In Salurn wurde ein Rehkitz von den Fluten mitgerissen und verendete. - Foto: © FFW Salurn

Die Gewitter am Donnerstagabend und Freitagvormittag haben vor allem den Raum Wipptal getroffen – und dort vor allem die Gemeinde Freienfeld. In der Fraktion Maria Trens wurden etwa 65 Einsätze gemeldet.Rund 50 Wohnhäuser meldeten Wassereintritte in Häuser und Wohnungen. Garage und Keller standen unter Wasser oder waren mit Schlamm und Geröll vermurt. Zudem wurden einige Lager und Fertigungshallen von Firmen stark in Mitleidenschaft gezogen und stehen unter Wasser- und Schlammmassen.Das Hotel „Saxl“ wurde von einer Mure getroffen, die große Schäden verursacht hat. Keller, Heizraum, Wellnessbereich, Küche, Speißesaal und Magazin wurden mit Geröll und Schlamm verunreinigt.Am Vormittag war dann vor allem das Unterland von den heftigen Gewittern betroffen.Betroffen waren vor allem Salurn, Neumarkt, Laag, Truden und Altrei. Bislang gibt es noch keine Berichte über große Schäden. Zahlreiche Keller sind überflutet (Hier lesen Sie mehr dazu).