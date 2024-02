Dreifachmord bei Palermo: „Der Teufel hat sie geholt“

Giovanni Barreca - Foto: © ANSA / Facebook Giovanni Barreca

Ehepaar aus Palermo soll in den Mord verwickelt sein

Gestern meldete er sich bei der Notrufnummer 112, um die Tat zu gestehen, die er am Freitag begangen haben soll.Die Wut des Mannes überlebte nur seine Tochter (17), die aus noch ungeklärten Gründen von ihrem Vater verschont und von den Rettungsdiensten in einem Schockzustand aufgefunden wurde.Alles begann am Sonntag gegen 3 Uhr morgens: Barreca rief die Carabinieri an, um zu gestehen, seine Frau und seine Söhne getötet zu haben. Er sei davon überzeugt, dass „der Teufel sie geholt habe“ und dass er die Aufgabe habe, diese dämonische Präsenz mit allen Mitteln auszurotten.Er wurde in Casteldaccia, nicht weit von Altavilla Milicia, wo die Familie lebte, festgenommen und sofort in die Kaserne gebracht, wo er den Ermittlern berichtete, dass er seine Frau getötet habe, die Leiche aber nicht im Haus zu finden sei. Im Haus des Ehepaars fanden die Ermittler aber die Leichen der beiden Söhne, die beide von ihrem Vater erdrosselt worden worden sein sollen. Neben dem Ältesten lag eine Eisenkette, mit der er getötet worden war und mit der der Vater auch gegen ihn gewütet hatte.Die unverletzte, aber schwer verwirrte Tochter erzählte, dass sie in der Nacht aufgewacht sei und die Leichen ihrer Brüder gesehen habe. Unklar ist, ob sie vor dem Massaker betäubt wurde. Die verkohlten Überreste von Antonella Salamone wurden gegen 14 Uhr nach mehrstündiger Suche im Garten gefunden. Es besteht der Verdacht, dass Barreca nicht allein gehandelt hat. Ein Ehepaar aus Palermo soll in den Mord verwickelt gewesen sein; es wurde es zur Anhörung in die Kaserne gebracht.Giovanni Barreca und seine Frau gehörten laut Medienberichten lange der evangelischen Gemeinde Altavilla Milicia an, die sie bis zur Schließung während der Pandemie im Jahr 2020 regelmäßig besuchten. Danach, so berichtete der Pastor der Kirche, habe er das Paar nie wieder gesehen.Barreca hatte sich offenbar über soziale Medien an Roberto Amatulli gewandt, einen selbsternannten evangelischen Pastor, Heiler und Exorzisten aus Bari, der behauptete, den Teufel austreiben zu können. Barreca, der an einer psychischen Störung leiden soll, soll in den letzten Jahren zu einem religiösen Fanatiker geworden sein. Als „Soldat Gottes“, wie er sich auf seinen sozialen Profilen nannte, war er überzeugt, dass er die Aufgabe hatte, „für das Reich Gottes zu kämpfen“. Jetzt wird Barreca verhört. Als entscheidend könnten sich die Aussagen der überlebenden Tochter erweisen, die an einen geschützten Ort gebracht wurde.