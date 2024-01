Hamas: 120 Menschen über Nacht im Gazastreifen getötet

„Auch beim Kampf gegen Terroristen gilt das humanitäre Völkerrecht“

Nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde sind seit Kriegsbeginn mindestens 26.083 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Fast 64.500 Menschen seien verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 183 Menschen getötet und 377 weitere verletzt worden, teilt die Gesundheitsbehörde in dem Palästinensergebiet mit.Khan Junis, die größte Stadt im Süden des Gazastreifens und Heimatort von Hamas-Anführer Yahya al-Sinwar, ist derzeit das Hauptziel der israelischen Armee. Ihren Angaben zufolge halten sich dort viele hochrangige Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation versteckt. Tausende Menschen sind aus Khan Yunis geflohen, um in Rafah an der Grenze zu Ägypten Schutz zu suchen.Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte Israel am Donnerstagabend mit deutlichen Worten zur Zurückhaltung im Krieg gegen die Hamas aufgefordert. „Auch beim Recht auf Selbstverteidigung gibt es Regeln und auch beim Kampf gegen Terroristen gilt das humanitäre Völkerrecht“, erklärte Baerbock. Diese Regeln müsse Israel „auch in einem schwierigen Umfeld“ einhalten, „in dem die Hamas alle Regeln bricht und Menschen als Schutzschilde missbraucht“.Der Krieg im Gazastreifen war am 7. Oktober durch den Großangriff der Hamas auf Israel ausgelöst worden. Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Palästinenserorganisation vom Gazastreifen aus nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1140 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.Als Reaktion auf den Angriff startete Israel einen massiven Militäreinsatz im Gazastreifen. Nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit dem Beginn der israelischen Offensive mehr als 26.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.