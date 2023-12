Italien: „Exponentieller Anstieg“ bei Atemwegserkrankungen bei Kindern

Notaufnahmen unter Druck?

In Mailand nehmen die Fälle von Atemwegsviren bei Kindern zu, insbesondere bei den jüngsten, aber die Situation – so versichern die pädiatrischen Abteilungen der Stadt – sei immer noch unter Kontrolle, auch wenn verschiedene Virusformen im Umlauf seien, von Influenza über Paragrippe bis hin zu Covid und anderen Infektionen, wie auch bakteriellen, beispielsweise Streptokokken-Infektionen.Die Daten zeigen einen leichten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, insbesondere bei Neugeborenen. Laut dem aktuellen Bericht zu Atemwegsinfektionen steigt die Gesamtinzidenz grippeähnlicher Syndrome im Vergleich zu den Vorwochen und liegt bei einem Wert von 14,8 Fällen pro 1000 Patienten. Die Inzidenz nimmt in allen Altersgruppen, insbesondere bei den Jüngsten, zu und hat in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen Werte von 33 % erreicht, erklärt die italienische Presseagentur ANSA.In einem Artikel von La Rebubblica heißt es in Rom und Florenz sei es zu einem Anstieg der Fälle von Bronchiolitis bei Neugeborenen und Kindern unter 2 Jahren gekommen. In anderen Regionen sei die Lage kritisch, denn Notaufnahmen seien teilweise überfüllt und es hätten sich erste Warteschlangen gebildet.Bisher liegen auch in Südtirol viele Menschen flach. Zwischen der „richtigen Grippe“, Corona und anderen Erregern betreffen diese bislang überwiegend Erwachsene. Mehrere Hausärzte bestätigten, dass es in der bisherigen Saison weniger grippale Infekte bei Kindern und Jugendlichen in Südtirol gegeben habe als letztes Jahr.Allerdings stehe der richtige Start der Grippewelle noch bevor und es werde in den nächsten Wochen auch der Druck auf die Notaufnahmen zunehmen.Weitere Informationen zur Lage in Südtirol lesen Sie hier.