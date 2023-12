Mann in Brandenburg von einem Wolf gebissen? DNA-Analyse läuft

 Tierschützerin: „Für Wölfe ist in Südtirol kein Platz“

Immer wieder muss sich die Eppaner Tierpsychologin Sonja Meraner, Präsidentin des Tierschutzvereins „Südtiroler Tierparadies hilft“ rechtfertigen: „Die Leute werfen alle Tierschützer in einen Topf und glauben, alle wären für Wolf und Bär. Das stimmt nicht. Viele von uns finden, diese Tiere haben in Südtirol keinen Platz.“ Denn, so sagt sie: Tierschutz muss auch für Haus- und Nutztiere gelten.