Teurer Skitag für betrunkenes Paar: 204 Euro Strafe plus Einsatzkosten

Die Carabinieri führen in den meisten Skigebieten Südtirols täglich Kontrollen durch – und helfen auch bei Rettungseinsätzen. - Foto: © CC

102 Euro Strafe pro Person

Die Carabinieri führen auch auf den Skipisten regelmäßig Alkoholkontrollen durch. Bekanntlich gelten auf den Skipisten weitgehend dieselben Regeln wie im Straßenverkehr. Folglich ist Alkohol in großen Mengen ein absolutes No-Go.Das hinderte allerdings einen 46-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau – beide aus Slowenien – nicht daran, gemeinsam in mehreren Hütten und Lokalen des Skigebiets ausgelassen zu feiern.Spätestens als sie die Talabfahrt antreten wollten, dürften sie bemerkt haben, dass der starke Alkoholkonsum keine gute Idee war. Laut den Carabinieri von Olang konnten sich die beiden nicht mehr auf den Beinen halten.Die Carabinieri beschlossen also, den Rettungsdienst des Weißen Kreuzes zu verständigen, um die beiden sicher zur Talstation zu bringen.Es wurde also ein teurer Skitag für die beiden Slowenen. Denn neben der Verwaltungsstrafe von 102 Euro pro Person – also insgesamt 204 Euro – müssen die beiden auch für die Kosten für den Rettungseinsatz aufkommen.