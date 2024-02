Wärmster Februar seit 1850 – aber viel Niederschlag

Wärmster Februar seit 1850

Niederschlag im Trentino

Am meisten geschneit hat es laut dem Landeswettermeteorologen Dieter Peterlin in den letzten 48 Stunden in Weißbrunn im hinteren Ultental mit knapp einem halber Meter: „28 Zentimeter von vorgestern auf gestern und 21 Zentimeter von gestern auf heute.“„Unterschiedlicher kann ein Februar kaum sein. Letztes Jahr wurde in Bozen im gesamten Februar kein Niederschlag gemessen, heuer sind es bereits 70 Liter pro Quadratmeter“, weiß Peterlin. Damit sei dieser der nasseste Februar seit 10 Jahren.Dieser Februar ist aber gleichzeitig der wärmste seit 1850. „Bemerkenswerte 3,5 bis 4 Grad lagen die Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt“, sagt Peterlin. Daran könnten auch die paar kühlen Tage nichts mehr ändern.Die durchschnittliche Niederschlagsmenge seit Montag liegt im Trentino bei 50 bis 100 Millimetern. In Pian delle Fugazze wurde der Höchstwert von 162 Millimetern erreicht.„In den Mittagsstunden am gestrigen Dienstag gab es auf einer Höhe von 1000 bis 1300 Metern Schneemengen zwischen 30 und 60 Zentimetern“, teilt die Provinz Trient mit. Von gestern auf heute kamen weitere 25 bis 50 Zentimeter Neuschnee auf 1600 bis 1800 Metern dazu.Am heutigen Mittwochmorgen wurden auf der Malga Bissina beispielsweise Schneehöhen von 203 Zentimetern und am Tonalepass 174 Zentimeter gemessen. Es gilt Lawinengefahrstufe 4 (von 5).