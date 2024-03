Frau Holle meldet sich zurück: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee angesagt

Schneefallgrenze könnte auf 500 Meter sinken

„ Es wurden keine neuen Niederschlagsrekorde gebrochen aber die Menge ist jedenfalls überdurchschnittlich gegenüber anderen Jahren. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

Das Wetter in Südtirol bleibt wechselhaft: Am Dienstagabend zieht von Wesen her ein neues Tief auf – „und das bringt in der Nacht und morgen (Mittwoch, Anm. d. Red.) verbreitet Niederschläge“, weiß Dieter Peterlin vom Wetterdienst im Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung.„Am meisten regnet und schneit es im Vinschgau sowie auf der Linie Ulten-Passeier-Brenner“, präzisiert der Wetterfrosch. In letztgenannten Gebieten soll die Schneefallgrenze in der Nacht auf Mittwoch zum Teil auf 500 Meter sinken. Im Osten bleibe die Schneefallgrenze hingegen höher, und zwar auf 800 bis 1200 Metern, so Peterlin.„Auf den Bergen im Westen, zum Beispiel in der Ortlergruppe, ist bis zu ein halber Meter Schnee zu erwarten“, lautet die Prognose. Am Donnerstag werde es wieder sonniger, aber nur für kurze Zeit. Denn kurz vor und am Wochenende dürfte es unbeständiger werden – am Sonntag erwarte man die zweite Runde der Woche an Niederschlägen.Das Wetter der letzten Wochen mit den vielen Umschwüngen und den Temperaturschwankungen sei nicht ungewöhnlich, meint Peterlin. „Es wurden keine neuen Niederschlagsrekorde gebrochen aber die Menge ist jedenfalls überdurchschnittlich gegenüber anderen Jahren.“