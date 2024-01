Jüdische Gemeinschaft verurteilt antiisraelische Proteste

Foto: © ANSA / EDOARDO FIORETTO

„Wir sagen denen, die Israel weiterhin Kriegsverbrechen und Völkermord vorwerfen, mit Parolen, die auf Nationalität und Glaube basieren, dass sie nur der Hamas-Propaganda Glauben schenken und Vorurteilen neues Leben einhauchen, von denen wir gehofft hatten, sie seien ausgestorben“, sagte Di Segni in einem Schreiben am Sonntagnachmittag.Di Segni verurteilte den Angriff in Vicenza vom Samstag als „Aggression“, die in einem Klima verantwortungsloser Legitimierung des Hasses erfolgt sei. An der Demonstration in Vicenza beteiligten sich circa 700 Linksaktivisten, die sich Zugang zur Schmuck- und Edelsteinmesse „Vicenza Oro“ verschaffen wollten, um gegen die Anwesenheit eines israelischen Ausstellers zu protestieren. Bei den Ausschreitungen wurden 5 Aktivisten festgenommen.Eine Petition, in der die Universität der Stadt Cagliari auf Sardinien aufgefordert wird, ihre Zusammenarbeit mit israelischen Einrichtungen zu beenden, wurde von rund 1000 Studenten unterzeichnet. Das Dokument wird am 30. Jänner im Akademischen Senat der Universität diskutiert werden.Am Samstag fand auch im Mailänder Zentrum eine Anti-Israel-Demonstration statt. Sei Beginn des Nahost-Konflikts am 7. Oktober finden wöchentlich samstags Proteste gegen Israel statt, die von Israels Diplomaten in Italien immer wieder kritisiert werden.