Landesregierung wird nun doch erst morgen gewählt

Das ist der nächste Paukenschlag in Südtirols Polit-Orchester: Die bisherige Landesrätin Waltraud Deeg sagt Nein zum weiteren Verbleib in der Landesregierung. Im Interview erklärt die einflussreiche Pusterer Politikerin, was in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen passierte und warum sie auf einen Posten verzichtet, um den sich sonst viele reißen.