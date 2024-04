Das nördliche Wipptal stöhnt seit Jahren unter der hohen Verkehrsbelastung. Nun gibt es für die Gemeinden gute Nachrichten aus Wien: Sie erhalten in Zukunft drei Mal so viel Mauteinnahmen für Umwelt-, Lärm- und Gesundheitsschutz, 40 Millionen Euro mehr in 10 Jahren. Fällt damit nun der Widerstand der Wipptaler Gemeinden gegen den Neubau der umstrittenen Luegbrücke?