Streit zwischen Rom und Ryanair tobt weiter: Flüge nach Sizilien gekürzt

Manche Tickets um 70 Prozent teurer

Regierung macht Algorithmen für starken Preisanstieg verantwortlich

Die italienische Regierung hat nach wiederholten Protesten von Verbraucherschutzverbänden gegen die hohen Preise für Inlandsflüge, insbesondere nach Sardinien und Sizilien, eine Maßnahme zur Begrenzung der Flugpreise ergriffen. Die Fluggesellschaften lehnen diese Maßnahme jedoch ab und drohen mit Protesten in Brüssel.Die Regierung wirft einigen Fluggesellschaften vor, mit ihren Preissteigerungen noch über die eigenen Kostenerhöhungen hinauszugehen. Manche Tickets stiegen um 70 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr, berichteten Verbraucherorganisationen. Das würde der Tourismusbranche und den Einwohnern auf Sardinien und Sizilien schaden, sagte Industrieminister Adolfo Urso, denn die Urlauber würden sich von den Inseln abwenden.Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni machte die Algorithmen für den starken Preisanstieg in den vergangenen Monaten verantwortlich. Das verabschiedete Regierungsdekret verbietet, dass Algorithmen die Preise bestimmen, wenn sie auf saisonal bedingte Nachfragespitzen angewendet werden und wenn sie dazu führen, dass der Preis für Tickets oder Zusatzleistungen 200 Prozent über dem Durchschnittspreis liegt.Industrieminister Urso sagte am Dienstag, dass „Italien ein souveränes Land ist und sich von niemandem erpressen lässt“. Urso wies auch Behauptungen Ryanairs zurück, die Maßnahme zur Senkung der Flugtickets sei rechtswidrig. Was rechtswidrig sei, sei das Verhalten einer Fluggesellschaft, die „bereits 11 Mal von der Wettbewerbs- und Marktbehörde bestraft wurde, weil sie gegen die Marktregeln und die Rechte der Verbraucher Italiens verstoßen hat“.