Modell Goethe vom Land im Keim erstickt

Schulamtsleiterin Sigrun Falkensteiner

„Sonderklassen und Sortieren ist nicht zulässig“

Landeshauptmann Arno Kompatscher - Foto: © ivo corra` fotografo

Gemischtsprachiges Angebot für italienische Schule

Lange Gesichter bei der SVP

SVP-Obmann Dieter Steger - Foto: © DLife/LO

Als SVP-Chef Dieter Steger am gestrigen Montag um 15.45 Uhr das Büro des Landeshauptmanns verließ, war ihm der Ärger ins Gesicht geschrieben, doch es gab kein Durchkommen. Das Land hatte da bereits das Modell Goethe im Keim erstickt, Schulamtsleiterin Sigrun Falkensteiner die Direktorin angewiesen, für eine ausgewogene Klassenbildung zu sorgen.In den 2 ersten Klassen der Goethe (eine dritte folgt der Reformpädagogik) werden jeweils eine Handvoll muttersprachlich deutsche Kinder die Schulbank mit Kollegen drücken, von denen einige gerade mal ein bisschen, die meisten gar kein Deutsch können.„Das Problem von Kindern die nicht genug Deutsch können an deutschen Schulen, ist real und es braucht Lösungen“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Diese gebe es auch, doch müssten sie gesetzeskonform sein.„Sonderklassen und Sortieren ist nicht zulässig. Wir haben eine inklusive Schule . Die Klassen sind ausgewogen zu bilden. Sehr wohl möglich und absolut wünschenswert ist, danach die Klassen aufzulösen und den Deutschunterricht in Leistungsgruppen und Fördergruppen auch in getrennten Räumen zu gestalten. Dafür gibt es auch Personal. Aber die Kinder sind nicht das ganze Jahr in eigenen Klassen getrennt“, so Kompatscher.Um die Zahl der italienischen Kinder zu verringern, die in die deutsche Schule drängen, habe man den Italienern im Koalitionsprogramm ein gemischtsprachiges Angebot zugestanden. „Das ist wohl an vielen vorbeigegangen, aber an italienischen Schulen können Gesichte, Geografie oder Mathematik nicht nur als Sachfachunterricht, sondern komplett auf Deutsch unterrichtet werden. Auch das ladinische Modell würde passen“, so Kompatscher.Eine Bedingung sei, dass zumindest ein Zug pro Schule das klassische Modell mit allen Fächern auf Italienisch anbietet, um Art. 19 des Autonomiestatuts Genüge zu tun. Jedenfalls stimme der Vorwurf von Grünen und Team K nicht, dass die Italiener in die deutsche Schule wollen, weil keine bi- und trilinguale Schule zugelassen sei. „Galateo kann für seine Schule nur machen.“ Die deutsche Schule – und auch das steht im Koalitionsprogramm – strebe diesen bilingualen Unterricht nicht an.Wahr sei freilich auch, dass die Italiener an der Attraktivität ihrer Schule arbeiten müssen. „Nicht einmal die Hälfte der italienischen Eltern, die ihre Kinder in die deutsche Schule einschreiben, geben an, dies aus rein sprachlichen Gründen zu tun“, so Kompatscher. Über das „Warum“ kann spekuliert werden. Die deutsche Schule scheint im vieler anderer Hinsicht zu „funktionieren“. Von der italienischen hört man weniger.Was bleibt, sind lange Gesichter in der SVP. Schulamtsleiterin Falkensteiner wird heute verschiedene Modelle erläutern, wie Unterricht in komplexen Sprachsituationen gelingen soll. Beispiel ist wie berichtet das Modell Meran, wo Kinder nach 5 Fördergruppen unterrichtet werden. Trotzdem ist man in der Brennerstraße und in der Bozner SVP enttäuscht, dass der Goethe-Vorstoß abgewürgt wurde. Das sei ein Nachteil für die deutschen Kinder.Am Freitag tagt die SVP-Leitung. Steger will trotzdem an seiner Arbeitsgruppe unter Harald Stauder festhalten. Freilich wurde deren Spielraum bereits vorab stark beschränkt.