Der wenig erfreuliche Grund für die sinkende Zahl von Arbeitsunfällen

Regionale Unterschiede

Das sagen die Gewerkschaften

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2023 gab es 383.242 Arbeitsunfallmeldungen, 20,9 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Aber 657 dieser Unfälle endeten tödlich. Dies sind die Zahlen, die die Vereinigung ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) auf der Grundlage von Daten des Arbeitsunfallinstitutes INAIL zusammengestellt hat.Die Zahl der gemeldeten Krankheiten, die auf die Berufsausübung zurückzuführen sind, stieg auf 48.514: 23,2 Prozent mehr als in den ersten 8 Monaten des Jahres 2022.Trauriger Spitzenreiter bei den tödlichen Unfällen ist die Lombardei, wo es zwischen Jänner und August 112 Todesfälle am Arbeitsplatz gab. Es folgen Latium und Venetien mit 60, Kampanien mit 57 und Piemont mit 52. Die wenigsten tödlichen Unfälle gab es in Molise und Aostatal mit jeweils einem Opfer in 8 Monaten.In Trentino-Südtirol wurden in den ersten 8 Monaten des Jahres 14.439 Unfälle gemeldet, gegenüber 15.383 im Vorjahr (minus 6,1 Prozent). Auch die Zahl der Todesopfer ist rückläufig: 25 Todesopfer im Jahr 2022 und 16 in diesem Jahr.„Es ist wichtig, die Messlatte für die Vorbeugung und die Verfolgung aller Verstöße gegen die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften höher zu legen“, kommentieren die Gewerkschaften CGIL, CISL und der UIL von Trient die Zahlen.Der heutige Rückgang der Arbeitsunfälle hierzulande sei lediglich auf die Konjunkturabschwächung, insbesondere im Bausektor, zurückzuführen. „Wir erwarten daher ein größeres Engagement an dieser Front.“Besonders viele Arbeitsunfälle in Südtirol gibt es in der Landwirtschat: 11 Prozent verzeichnet dieser Bereich an der Gesamtheit. Dramatisch: Während in Italien 9,5 Prozent der Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft tödlich enden, sind es in Südtirol 27 Prozent. Hier lesen Sie mehr dazu.