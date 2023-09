Akte Evi Rauter vorläufig zu: „Wir geben die Hoffnung nicht auf“

Eines der letzten Bilder, die Evi Rauter lebend zeigen: 19 Jahre jung, sie hatte ihr Leben noch vor sich. Die letzten Stunden, bevor sie im Ort Portbou an der spanisch-französischen Grenze erhängt an einer Pinie gefunden wurde, liegen noch im Dunkeln. - Foto: © ANSA / DOLOMITEN

Über 30 Jahre Ungewissheit: „Wir werden das nie abschließen“

Die Wiese, in der Evi Rauter bestattet ist. - Foto: © Crims

Rückblick: Fall wird als Suizid verbucht – niemand forscht nach

Evi (links) und Christine Rauter, wenige Wochen vor dem Verschwinden. - Foto: © privat

„Viele Menschen nehmen Anteil, der Fall lässt auch sie nicht los“

Über 30 Jahre lang musste die Familie in der Ungewissheit leben: „Voriges Jahr hatten wir eine Art Abschluss. Das war wichtig für meine Familie. Aber es geht immer weiter“, sagt Christine Rauter. - Foto: © cri

Foto: © maps4news / M. Lemanski